Of China ontdekt Wendy van Dijk óf... De seizoensontknoping ziet u na de breek.

Is het A) overt koloniaal racisme met een LACH

Of is het B) gewoon een onschuldig modderbad

Antwoord - Het is: een onschuldig modderbad

Manya van WhatsOnWeibo.com keek even mee over de schouder en concludeerde dat de video en claim die door Jennifer Zeng geplaatst werd VALS zijn. In het gehele bovenste frame van de oorspronkelijke video op TikTok staat namelijk een tekst met context en die is er bij/door Zeng helemaal afgeknipt. De context luidt: "Een man kwam in een toeristisch gebied deze groep dames tegen, helemaal bedekt in de modder terwijl ze een vreemde dans deden. Volgens de filmer: dit is de zwarte modder fitnessoefening van de Dode Zee van China." Wel maakt een enkeling in de comments onder de oorspronkelijke video het grapje dat ze eerst even dachten dat de dames een Afrikaanse volksdans aan het doen waren.

Fact-checked door de fenomenale Manya Koetse