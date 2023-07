Okay, even een tijdlijn van genot. Boven- en onderstaande beelden van een zwetende, neus-aanrakende Hunter Biden op afgelopen dinsdag 4 juli. Afgelopen zondag 2 juli werd er cocaïne gevonden in het Witte Huis. Het moed-poeder werd aangetroffen in een "cubby hole", een bergingskastje voor de vrienden en familie van "Administration officials" die daarin hun electronica en andere eigendommen achter moeten laten alvorens ze een rondleiding in het Witte Huis krijgen.

De Biden-familie, inclusief prins Hunter, vertrok op vrijdagavond 30 juni per helikopter naar het presidentiële vertrek Camp David te Maryland en kwam pas op dinsdag 4 juli terug in in het Witte Huis.

Conclusie: de kans is erg klein dat het Hunters stash was, omdat de ruimte waar de coke gevonden werd "dagelijks en uitvoerig" wordt doorzocht. En bovendien is Hunter wel een cokehoofd maar geen AMATEUR. Onze inschatting: natuurlijk heeft Hunter op deze videobeelden genoeg marcheervermeer in z'n aderen om binnen 48 uur naar Colombia te rennen, maar de op zondag 2 juli aangetroffen lading is zeer waarschijnlijk niet van hem, hoe graag hij en wij dat ook zouden willen.

Officials betwijfelen overigens of de rechtmatige eigenaar ooit gevonden wordt: "Asked what the chances were of finding the culprit, the official said that “it’s gonna be very difficult for us to do that because of where it was.” “Even if there were surveillance cameras, unless you were waving it around, it may not have been caught” by the cameras." Meer en langere beelden na de breek!

Gehele video van balkonscene 4th of July

Biden doet alsof zijn neus loopt

Hunter schuldig tot onschuld bewezen is