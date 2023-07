Ooit was de SP islam-kritisch.

Logisch, want de islam druist in tegen zo’n beetje elk links gedachtengoed.

Tegenwoordig is de SP soft en wil slechts socialistisch zijn.

Je zou verwachten dat de (groene) communisten ook islam-kritisch zijn, dat zijn ze niet.

Zo hebben we verschillende soorten links.

De ouwe rooien en de jonge groenen.

De socialisten en de groene Marxisten.

Maar eigenlijk zijn de groene Marxisten samen met de groene kapitalisten van D66 bijna één pot nat.

Drie soorten links-achtig.

Dan hebben we nog PvdA, de oude linkse arbeider, de sociaal Democraat,

Vlees noch vis dus.

Ach, ik vergeet PVV. Links-achtig, volks, islam-kritisch. Veel oud PvdA.

En dan stopt Renske ook nog eens

Het leuke gezicht van de hardcore socialisten.

Leuker dan de tovenaar van Oss en z’n dochter, leuker dan Emiel, dan Agnes en al helemaal leuker dan die viezerik, Harry van Bommel.

Gaat de SP stemmen kosten.

Het zij zo.