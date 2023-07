Een tornado. In Apeldoorn. In Apeldoorn ook echt. Stoplicht staat op rood, stoplicht staat op groen, zelfs dan is er in Apeldoorn nog niks te doen, behalve dus vandaag toen er opeens een TORNADO was. Een tornado. Nee maar echt. Een tornado. In Apeldoorn. "Op beelden die rondgaan op twitter wordt de term ‘minitornado’ gebruikt. Maar Jeroen Elferink, meteoroloog bij Weerplaza wil van die term niets weten. ,,Het betreft hier echt een tornado, of windhoos als je de Nederlandse benaming wilt gebruiken.”" Nou Jeroen Elferink meteoroloog bij Weerplaza als je het niet heel erg vindt, wij willen gewoon de Nederlandse benaming 'tornado' gebruiken, voor als er een tornado is. "Volgens de kenner komt zo'n tornado een tot twee keer per jaar voor in Nederland. ,,Niet perse zeldzaam, maar zeker heel bijzonder. De laatste keer dat dit gebeurde was in Zeeland, ik meen in juli of augustus. Je praat dan dus over een jaar geleden.”" (oh ja, red.).

Vanuit de auto

(video)