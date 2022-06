Zo dan! De God van de Wind heeft getracht Zeeland terug te geven aan de zee. "In Zierikzee heeft een windhoos voor forse schade gezorgd. De brandweer en ambulance zijn ingezet. Er is GRIP 1 gemaakt vanwege de coördinatie van de hulpdiensten", meldt de Veiligheidsregio. Op Twitter meldingen over 'veel schade' en op beelden is te zien dat een gevel is ingestort, er dakpannen in het rond zijn gevlogen en er bomen zijn omgevallen. Later meerrrrrr!

UPDATE 13.53 uur - Weerplaza heeft het over 'een zwakke tornado' / 'een sterke waterhoos'

UPDATE 14.00 uur - 'MEERDERE GEWONDEN': "Er is sprake van meerdere mensen die verwondingen hebben opgelopen. Tot nu toe is onbekend om hoeveel mensen het gaat. Zodra hier meer over bekend is, melden we het hier."

UPDATE 14.04 uur - Video van de schade bij PZC hiero

UPDATE 14.13 uur - Beeld vanaf de boot

UPDATE 14.20 uur - GRIP 2

UPDATE 14.40 uur - NL Alert: kom niet naar het rampgebied

UPDATE 15.05 uur - "Er is nog veel onduidelijkheid over het volledige schadebeeld en aantal gewonden. Brandweer verleent ondersteuning op meerdere plekken en is bezig verder beeld te krijgen van de totale omvang van het incident. De politie zorgt voor afzetting van het incidentgebied. Geef hulpdiensten de ruimte en volg aanwijzingen van de hulpdiensten op."