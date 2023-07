Nou, dat was lekker zwart/wit gisteravond bij Renze op Zondag. Maarten van Rossem, een oude witte man, maar dan kneiterlinks, vindt die hele excuses van de koning en dat gelul over sorry zeggen voor de slavernij maar niks. Maarten heeft geen plantage, en joellie hebben geen suiker geplukt, dat werk. Excuses prima, maar dan wel voor dingen die je zelluf fout hebt gedaan. Zoals bijvoorbeeld het WK Voetbal spelen in Qatar of arbeidsmigranten ophokken in schimmelschuren. Het leek wel een hoofdredactioneel van de Telegraaf, daar aan tafel bij Renze (zie ook: Twitter). De kinder-oppas van Eva Jinek snoerde zelfs Van Rossem de mond. En dat was nog maar RTL4! De NPO heeft nog tot 31 juli om iets aan DEZE SCHANDVLEK te doen.

Keti koti kapoti

"Een woordvoerder zegt dat op camerabeelden te zien is dat iemand zondagmiddag zijn fiets aan de ketting van het monument wilde vastmaken. Toen het kunstwerk begon te wankelen liet de persoon het direct los, maar korte tijd later is het monument alsnog omgevallen."