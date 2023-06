: Is Rutte een goede politicus? Ja! Is hij een goede manager? Ja! Maar dat zijn nou net de dingen waar we als land helemaal niks aan hebben. Hij is constant bezig zijn straatje schoon te vegen en zijn eigen falen te verdoezelen. Daar heeft hij een dagtaak aan en daarom regelt hij ook niks. Hij heeft simpelweg geen tijd om het land te besturen. Deze manier van werken gaat hem al jaren prima af en hij beheerst het tot in de puntjes. Niemand zou het hem na kunnen doen. Dat maakt hem vooral een uitblinker voor zichzelf, zodat hij aan de macht kan blijven, maar kijk je naar zijn capaciteiten om het land te runnen.... Dan is het om te huilen. Kortom, waar Rutte goed in is, is alleen interessant voor hemzelf, maar niet voor Nederland.