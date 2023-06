Ook al kopje onder gegaan in de moderne maatschappij waar plezier een luxe is die we ons volgens de groene strijders niet kunnen veroorloven: Breda Drijft. Dat heerlijke waterfeestje waarbij de bezoekers in opblaasbootjes, opblaaszwembadjes, opblaasflamingo's en andere drijfdingen door de singels van Breda dobberen en langs verschillende podia drijven is volgens de eigen organisatie "niet meer van deze tijd". Er zou te veel plastic in het water belanden en in plaats van een extra opruimrondje met een bootje en een visnetje, het vervangen van de plastic bootjes door kartonnen bakjes of de variant waarin alle bezoekers in een zelf meegenomen pan varen, blaast de organisatie minder dan drie weken voor het festijn de hele boel op. Geen feestje meer op het water. Geen voortzetting van dit jarenlang terugkerende hoogtepunt van de lokale zomeragenda. Geen opblaaseenden en dobberbadjes. Geen onhandige dansjes op instabiele ondergronden. Geen zomerse fotoserie op ANP. En dat allemaal omdat iedereen te beroerd is om een paar bekertjes uit het water te vissen. Kom nou, het is niet alsof ze met confetti strooiden. Ach, het was genieten zolang het duurde, maar we zullen meer en meer gaan merken dat leuke dingen nu eenmaal niet van deze tijd zijn.

Houdoe

Was best gezellig

In weer en wind

Terugblik