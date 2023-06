Ja, die Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron is een lulletje rozenwater en de belichaming van wat Fransen zo onhebbelijk Frans maakt en er zijn meer dan genoeg redenen om hem te bekritiseren. Heb kritiek op zijn pensioenleeftijd, heb kritiek op zijn coronabeleid, maar ga niet lopen miepen op dat ene moment dat hij zich menselijk gedraagt. Dat ene moment dat hij zich laat meeslepen door het enthousiasme van de omstanders en voor een paar kostbare seconden weer geniet van het leven. Dat hij zich weer even jong voelt en in bijzijn van de nationale rugbykampioenen een biertje achterover tikt in een weinig indrukwekkende 17 seconden. U moet wel een intens zure sloot zijn als u als parlementslid op dat moment gaat lopen miepen over toxic masculinity. Om nog te zwijgen over dat sneue geneuzel over alcoholmisbruik en het slechte voorbeeld geven in een land dat vrijwel geheel draait op wijn. Gij die zonder zonde is tikt de eerste fles weg. En de tweede ook. Macron is president van het mooiste land met de vreselijkste mensen, dus die kan wel een biertje gebruiken. Een president die zich af en toe toont als man van het volk: daar drinken we op!