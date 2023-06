Pfff, de jaren '90. Het zou. De '80 waren véél beter. De herkenbare muziek bijvoorbeeld, of "the early stages of house" (MTV ChillOut Zone). En we hadden 1000+ pantsers van het type Leo-1v en Leo-2 + een defensiebudget waarmee we nog dingen konden. Helaas hadden toen ook een PvdA die te groot was en menigte aanpak nogal in de weg kon staan.

Maar het allerbelangrijkste: we hadden geen EU Politburo maar enkel een EU die samenwerkte op het gebied van handel, economie of zaken van gemeenschappelijk belang (waarbij elk land zijn soevereiniteit had). Maar "das war einmal", zoveel is inmiddels wel duidelijk.