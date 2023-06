Mijn excuses voor de ellenlange tegel, maar ik erger me werkelijk kapot aan de stompzinnigheid en verregaande onkunde van wat er daar in Den Haag zit.

Ik neem al die klimaat-deugers op geen enkele manier serieus zolang al ze het woord "kerncentrale" nog niet durven denken, laat staan in de mond nemen. Zolang die richting een levensgroot taboe blijft, zal het met het klimaat ook zo'n vaart niet lopen. Indien ze zo overtuigd zijn van de noodzaak tot het redden van het klimaat, dan zou ook de route "kernenergie" niet langer onbesproken blijven.

En even over die 'groene' biomassa. We gaan dus hele oerbossen uit o.a. Canada en de Baltische staten in de oven gooien terwijl we de burger zijn houtkachel verbieden. Ze kunnen me mooie fabels over gecertificeerd hout op de mouw willen spelden, het is al gebleken dat hier in de praktijk maar bar weinig van terecht komt:

- www.geenstijl.nl/5158175/helemaal-top...

Het is een ecologische ramp van jewelste. En de vraag naar energie is vele malen groter dan de bomenkwekers kunnen bijbenen. Zeker met de bevolkingsgroei die Nederland op dit moment doormaakt. Ook daar zou men eens een rem op mogen gaan zetten, want e.e.a. is gewoonweg niet houdbaar op deze manier.

Kernenergie is zeer schoon, doet het altijd en de energiedichtheid van uranium is ongeëvenaard. "Ja maar het afval dan?!?" hoor ik u al roepen. Ook daar zijn allang oplossingen voor die enkel en alleen vanwege politieke redenen niet worden toegepast. Zet bv een CANDU en PWR gezellig naast elkaar. Beide reactoren staan bekend als zeer stabiel, veilig en met een mild temperament. De CANDU kan via het Dupic (Direct Use of spent PWR fuel in CANDU) proces zonder veel rompslomp of het 'afval' van de PWR lopen:

- www.researchgate.net/publication/2641...

Zet in het midden van het land en op de Maasvlakte een Fast Breeder Reactor ala EBR-II weg, en je kunt zonder moeite driekwart van de rest van het 'afval' opgebruiken. Hetgeen dat er daarna overblijft is zeer weinig en slechts een paar honderd jaar lastig i.p.v. duizenden jaren. Deze fast reactor is zo veilig dat zelfs met full-scale tests bij vol reactorvermogen die als als doel hadden te kijken of men een meltdown kon veroorzaken, de wetenschappers het niet voor elkaar kregen wat ze ook probeerden:

- www.ne.anl.gov/About/reactors/integra...

Bij beide pogingen weigerde de reactor beleefd. Hij schakelde zichzelf uit zonder ook maar de minste schade te hebben opgelopen. Dus dat geblaat dat het niet kan, dat het niet veilig is, zijn allemaal uitvluchten om maar niet te hoeven toegeven dat men decennia lang enorme dikke bokken heeft staan schieten, met alle gevolgen van dien.