:

Ja, maar die mafketels zijn wel altijd van de islamitische persuasie. Dat ze in Syrië geen kinderen neersteken komt omdat ze daar helemaal volgens hun eigen, islamitische, leefregels kunnen leven, de hele samenleving in dat soort landen is islamitisch, zelfs de overheid en de staat, er is daar geen scheiding tussen moskee en staat.

In het westen worden ze ermee geconfronteerd dat 1) de grote meerderheid totaal niet gelooft wat er in de koran staat, en er ook niet in is geïnteresseerd, 2) de islam slechts één van de vele levensovertuigingen is en geen specifieke voorrechten kan claimen, en 3) dat de ongelovige honden, varkens, en apen allemaal veel succesvoller, maatschappelijk geslaagder, rijker, intelligenter, etc zijn dan de doorsnee moslim, en dat leidt bij die lieden tot 'cognitieve discrepantie', want van kinds af aan hebben ze geleerd dat zij, vanwege hun geloof, juist superieur zijn aan de ongelovigen, maar daar blijkt in het westen dus helemaal niets van.

Die combinatie van factoren leidt bij velen tot grote frustratie, wrok en rancune, en bij sommigen dus tot spontane geweldsexplosies zoals nu dan weer in een speeltuin in Frankrijk.