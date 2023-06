@drooN datsyleL | 07-06-23 | 15:18: Dat heb ik geprobeerd uit te leggen. Het is geen belangenverstrengeling als de transactie at arms' lenght is. E1,986 voor twee cursussen is geen bedrag dat vraagtekens oproept en is ongetwijfeld ook het bedrag dat andere cursisten betaald hebben. En waar praten we over, 2k, dat is simpelweg niet materieel.