As-salāmu ʿalaykumu, broeders. Vandaag gaan we het hebben over Shula Rijxman (bekend van het ANWB-wandelpad). Omdat Shula Rijxman in de 366 jaar dat ze totalitair alleenheerser van de NPO was, en van uw belastinggeld werd betaald, met D66'ers in bed heeft gelegen, zoveel mogelijk D66-propaganda heeft gepusht, de NPO in een D66-bastion heeft omgetoverd, een D66-campagnemedewerker baas van de VPRO heeft gemaakt, Sigrid Kaag (D66) kritiekloos een ongelimiteerd podium heeft gegeven bij de Nederlandsche massamedia (D66), niets deed toen Matthijs van Nieuwkerk (VARA) helemaal Frans Klein (VARA) ging op DWDD-redactieleden (D66) (ze was toen net op vakantie met Sander Dekker (VVD), zul je altijd zien) en ervoor heeft gezorgd dat haar opvolger nóg meer D66 is dan de hele NPO inclusief de diviredactie van de NOS bij elkaar, mocht ze als beloning D66-wethouder worden in Amsterdam (D66). Dat was niet zo'n goed idee. Want al snel bleek dat je voor wethouder wel iets moet kunnen (zelfs bij D66). Maarja, D66, vriendjespolitiek en Nederlandse Politburo Organisatie. Die heeft natuurlijk een vuistdik dossier van elke Nederlandse politicus of beetje prominent. Iedereen die tegen haar zegt 'GA. GEWOON. WEG. AMATEUR. ÉÉN. REINIER. VAN. DANTZIG. IS. MEER. DAN. GENOEG.', loopt het risico onderwerp te worden in één van die vele vlijmscherpe, kritische, zeer gedegen, objectieve, onafhankelijke, onderzoeksjournalistieke, veelzijdige Nederlandse NPO-producties (hahaha, dit was ironie. Jammer dat we dit moeten uitleggen, alleen maar omdat jij te dom bent om ironie te snappen. Uitgelegde ironie is dode ironie. Enfin, krijg schurft). En daarom is Shula Wandelroute nu nog stééds wethouder (D66) in de hoofdstad van Nederland. Gelukkig heeft ze niet zo'n belangrijke portefeuille, namelijk: Zorg. What can possibly go wrong?

Hoe vindt Shula 'Wandelpad' Rijxman zelf eigenlijk dat het gaat? Het Parool (D66) heeft het antwoord:

"Ik geef mijzelf een zesje".

Toch nog een voldoende. Is dat even mazzel! Shula Rijxman op het randje gematst door Shula Rijxman.

Het zou een stuk interessanter zijn als we van mensen die niet Shula Rijxman heten zouden horen welk rapportcijfer ze geven aan Shula Rijxman, maarja, de meeste mensen die niet Shula Rijxman heten willen of niet het negatieve onderwerp worden van NPO-dolksteekpropaganda of zijn zelf D66. Of GroenLinks (zoals de GroenLinkse GroenLinks-burgemeester van GroenLinks die 'boven alle partijen staat', maar van GroenLinks is). Of PvdA. Of VVD (in Amsterdam al jaren zó links gemuteerd dat ze Eric van der Burg er van hebben kunnen boetseren). Of de rest, behalve CDA Diederik Boomsma en FvD JA21 (het komische duo Nanninga & Terror Kevin).

Dus helaas, we moeten de rapportages over het functioneren van Shula Rijxman (D66) voorlopig hebben van Shula Rijxman (D66) in Het Parool (D66).

Gelukkig lijkt het loslaten van Shula Rijxman (D66) op een zware en belangrijke portefeuille als Zorg, waar je normaal gesproken bestuurlijke zwaargewichten op zet en dus niet een uitgerangeerde NPO'er die zichzelf op kosten van comateuze bejaarden naar de macht heeft gefranskleind, nu toch zijn vruchten af te werpen. Want alle problemen met gezondheid zijn in Amsterdam binnenkort verleden tijd.

Er komt namelijk een app.

Verder commentaar overbodig. Voor overige vragen kun je terecht bij NPO-Ombudsvrouw Martin Bosma.

FIN.