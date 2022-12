De top 2000

Een onvermijdelijke paria in muziek land

Een achter de massa aangehobbel van wat een meerderheid kan kiezen uit een lijst waar meer niet op staat dan wel.

Al vaker geroepen hier..

Ik heb mijn eigen top miljoen, de ene keer dit de andere keer zo, maar net waar de wind en/of de emoties wegkomen..

En Freddy, manman wat een dijk van een artiest

Hij zingt het zelf al

Is this the real life?

Is this just fantasy?

Caught in a landside,

No escape from reality