De asielcrisis is duur alsook heel duur, omdat onze opvangcentra vol alsook overvol zitten en onze grenzen poreuzer zijn dan Oekraïense stuwdammen. De miljarden die we tekort komen voor deze prijzige hobby haalt het kabinet, in lijn met Europese regels, deels uit het potje voor ontwikkelingssamenwerking. Geld voor mensen uit arme landen gebruiken om mensen uit arme landen op te vangen is tenslotte best logisch. Dat valt alleen helemaal verkeerd bij de organisaties wiens businessplan volledig uit steun aan mensen uit arme landen bestaat en die denken dat een paar miljard euro aan ontwikkelingshulp enige invloed heeft op de enorme stroom toekomstige medelanders. Om hun woorden kracht bij te zetten zijn enkele bekende Nederlanders opgetrommeld voor zo'n tenenkrommend iedereen-mag-een-zin-zeggen-filmpje, waardoor experts als een Sinterklaasjournaalpresentatrice en een voetbalverslaggever makkelijke deugpunten scoren door zich openlijk te bemoeien met de overheidsbegroting. Alternatieven worden niet geboden, dus we gaan er blind vanuit dat ze liever op onze zorg of ons onderwijs bezuinigen, dan op ontwikkelingshulp. Of toch de uitkeringen verlagen of de NPO afschaffen? Het is makkelijk pleiten voor minder bezuinigingen met je gesponsorde NPO-kop, maar dat geld moet ergens vandaan komen. Dus zeg het maar: Kunstsubsidies afschaffen? De Ter Apelse stoelslapers bij Dolf laten overnachten? Alle asielzoekers op Dieuwertjes pakjesboot terug naar hun eigen land? Kom eens met oplossingen, stelletje opportunistische narcisten.