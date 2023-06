Zeg het maar, is dit de natuurlijke volgende stap in de evolutie van onze vertrouwde beeldbuis of de volgende zet richting een kapitalistische dystopie? Of beide? Een gratis 55 inch 4K televisie voor aan de muur, maar dan wel met een extra beeldbalk daaronder voor second screen-dingen, zoals extra programma-informatie, de laatste headlines, sportscores en weerberichten, maar vooral voor het tonen van heel veel advertenties. Zo gebouwd dat u hem niet kunt afkoppelen en dusdanig vaak nodig heeft voor de bediening van de televisie, dat verbergen zinloos is. Uiteraard bedacht in het land waar u per uur televisie een kwartier aan commercials kwijt bent. Start-up Telly belooft weliswaar dat de ingebouwde camera alleen is bedoeld voor Zoom-meetings en niet wordt gebruikt voor spionage, maar u kunt ervan uitgaan dat ze verder alle gebruiksdata verzamelen die ze kunnen krijgen voor hun adverteerders. Bij dergelijke gratis diensten bent u tenslotte het product en die weggeefbeeldbuis moet zich wel terugverdienen. Dat brengt ons bij de vraag wat de volgende stap is. Een gratis koelkast die pas opent nadat u een advertentie bekeek? Een gratis wasmachine die tijdens het draaiprogramma radioreclames laat horen? Gratis fast food, maar tijdens het eten zit er een clown naast u die hardop de bonusaanbiedingen van de AH opleest? De toekomst is gratis, maar daar betaalt u wel voor.