We durven niet eens terug te lezen hoe vaak we het fout hebben gedaan. Misschien wel honderden, duizenden keren in evenzoveel artikelen. Al die tijd waren wij volstrekt abuis, onwetend als wij waren, gebrainwashed door Big Witgoed GMBH. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dankzij COA-locatiemanager Ali Honer van het Siemens Warmtepompdroger Bevrijdingsfront in deze Telegraaf-video over het azc te 's-Gravendeel weten wij nu: het zijn helemaal geen MIELE wasmachines en MIELE wasdrogers die, op uw kosten, het leven van asielzoekers veraangenamen. Het zijn wasmachines/drogers van SIEMENS! Ja, ook Duits. Ja, ook duur. Ja, ook A-kwaliteit en A++ energiezuinig. Maar SIEMENS is géén MIELE. Dat zie je ook terug in de prijs trouwens: een MIELE warmtepompdroger gaat niet weg onder de 819 euro, terwijl een SIEMENS warmtpompdroger (in 's-Gravendeel staan ze reeds klaar voor de 'nieuwkomers') al bij het azc voor de deur staat vanaf 549 euro. Nuanceverschil, details, maar toch, maar toch. Wij hadden het gewoon al die tijd FOUT. En al die tijd hebben wij kwetsende grappen gemaakt aan het adres van @bentebecker (VVD) over haar verzameling MIELES, terwijl zij al jarenlang merktrouw is aan SIEMENS. Wat voelen wij ons nu vies. Sorry SIEMENS! Tut uns leid.

Officiele rectificatie: SIEMENS is de COA-wasmasjien van keuze, niet MIELE (ook geen BOSCH of AEG of nog inferieurdere paupermerken). Excuses voor het ongemak.