Was al gedeconfituteerd in 1946. Stond Stalin in de weg qua bewondering. Werd Sovietleger. Eind jaren 70, meen ik, begon dit leger te rotten, eind jaren 80 was er niks van over, is weer wat gaan opbouwen, geloof door de mix van maffia met de staat in de jaren 90 is alle energie die erin gestoken is terecht gekomen in villa's en andere omkoperij-snuisterijen en clans. Modernisering is zeer matigjes gelukt, zo te zien.