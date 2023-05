Google translated bijsluiter uit Ramzans Telegram

Alles Is Voorbij. Nee maar even hè. Dit is dus wat er over is van Ruslands militaire slagkracht: een conventioneel/dienstplichtig leger dat vanaf september genadeloos terug gerold werd. Dat komisch-perverse Wagner Group-slavenleger onder leiding van Yevgeny Prigozhin. En de Tjetsjeense Rosgvardia onder 'leiding' van Ramzan Kadyrov; een sociopathisch kind-keizertje in het lichaam van een hartpatiënt - de meest achterlijke debiel van een volstrekt oninteressante, door Poetin geknechte oorlogsstam die uitsluitend bestaat uit achterlijke debielen.

Maar, nu Kadyrov het toch heeft over al die M1 Abrams die hij zal splijten als nootjes; waar blijven die 31 Amerikaanse M1 Abrams en acht ondersteuningsvoertuigen eigenlijk? En in tegenstelling tot de Britse Challenger 2-tanks zijn er ook nog altijd geen van de 50 Duits/Europese Leopard 2 operationeel in Oekraïne zelf gesignaleerd.

In afwachting van de grote meesterzet, verblijven we

Echt uitsluitend achterlijke debielen