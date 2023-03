Vanuit onze leunstoel zeggen we: dit zou zomaar eens het tij kunnen keren rond Bakhmut, waar Rusland het momentum nu toch al echt aan het verliezen is. En ongetwijfeld kan het ook van groot belang zijn rond het nieuwe Russische zwaartepunt: Avdiivka. Het VK heeft 14 Challenger 2's toegezegd, op de bovenstaande video tellen we er drie. Ook zien we voor het eerst een van de 100 toegezegde Amerikaanse Strykers. Het is op dit moment onduidelijk hoeveel van deze voertuigen er inmiddels operationeel zijn in Oekraïne.

Ook meldt het Duitse Ministerie van Offensie dat hun 18 Leopard 2A6 tanks "zijn overgedragen aan Oekraïne". Het Portugese MoD bericht dat ook hun drie Leopards 2A6 zijn overgedragen. Er zijn nog geen beelden van Leopard 2's operationeel in Oekraïne, maar die verwachten we binnenkort, want Duitsland kan natuurlijk niet te ver achter blijven bij deze uitstekende PR-operatie van de Britten.

De leveranciers van de in totaal zo'n 108 toegezegde modernste main battle tanks waaronder ook 31 M1 Abrams ziet u hier. Onderstaand trouwens even een foto van een Challenger 2 tegenover een (Iraakse) T-55, die Rusland vorige week naar het front begon te sturen.

Making Off een Oekraïense Challenger 2-eenheid

Challenger 2 vs Iraakse T-55 die Rusland onlangs naar front stuurde

En de Amerikaanse Cougar MRAPS, Strykers en Duitse Marders

Mogelijk is dit een foto is van een Stryker Brigade *in* Oekraïne

Denken dat training lang zou duren was ongekend wensdenken