De Sanna Marin Defence Forces waren er natuurlijk al enorm klaar mee en voor. "Om kwaadwillende Russen buiten de deur te houden wil Finland een 3 meter hoog hek neerzetten. Correspondent Saskia Dekkers maakte een verslag in een besneeuwd grensgebied waar de mensen angstig naar de boze buurman kijken," schrijft het staatsneutrale Nieuwsuur. Het is vooralsnog onduidelijk of ze Rusland voor het hek gaan laten betalen.

In de beste krant van Europa [The Moscow Times] lazen we: "Finland unveiled a plan on Friday to build a 200-kilometer fence along its border with Russia. (...) The fence will be over three meters tall with barbed wire at the top, with particularly sensitive areas being equipped with night vision cameras, lights, and loudspeakers, project manager Ismo Kurki explained during a press conference. (...) First, a pilot fence three kilometers long will be built at the Imatra border crossing in March 2023. Based on that experience, the second phase will see the construction of a further 70 kilometers of fence in areas near border crossings, starting in late 2023."

Rakentaa se muuri!

