:

Dit is helaas geen Duits of EU-probleem. Er is in NL zelf een grote groep mensen die wil dat NL aan immigratie kapot gaat. Omdat ze goud geld verdienen uit allerlei belastingpotjes, of omdat ze blind alles geloven wat NPO66 cs uitkraamt. Daarom is alleen een Nexit geen oplossing; het probleem zit veel dieper.

Dit is in veel Westerse landen het probleem, de zogenaamde "weg-met-ons" doctrine. Alle ellende in de wereld is onze schuld, en daarom moeten wij alle gevolgen dragen. Een halve eeuw geleden door de KGB aan de linkse kerkjes in het Westen opgelegd, en sindsdien dogmatisch onderwezen door linkse politici, journalisten en fopwetenschappers.