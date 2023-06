Los van de morele vraag of dit gedrag acceptabel is of niet want dat is het niet.

Kun je ook afvragen hoe het komt dat deze blaag (van wat 16?) überhaupt het risico neemt om een volwassene aan te vallen en het hem nog ongehinderd lukt ook.

Dan kun je iets over beschaving roepen, of opvoeding, of toezicht. Maar is het niet gewoon een manifestie irl van een futloze, failliete cultuur, namelijk de onze.

Het lukt niet om illegale gelukszoekers te weren of uit te zetten, we weten niet wat het verschil is tussen mannen en vrouwen én we trekken ongekwalificeerde nieuwkomers voor op basis van hun uiterlijk en afkomst, niet op basis van hun kwaliteiten. Ik stel het misschien wat gechargeerd, maar de graag dringt zich bij mij wel op: in hoeverre roepen we dit over onszelf af? Of misschien is het gewoon onvermijdelijk in de cyclus van het leven.