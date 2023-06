In de categorie nutteloze berichtgeving in de Telestaaf maar weer eens een autobrandje.

Was het een Up? Geen nieuws

Was het een Aygo? Geen nieuws

Was het een Duster? Geen nieuws

Ha! Gelukkig, een peeeeperduuuure Ferrari.

Hoe duur? Staat er niet eens bij.

Maar goed, lekker clicken joh.

Kassa in België.