Ja, herinner ik mij ook, al was het niet zo goed als jij doet! Prima tegel.

Het is ook wel later in analyse eens her en der gezegd. Kaag is de diplomatie gewend en best wel een wereld met eigen mores, ze zal er wel goed in zijn. Of niet. Maakt mij verder ook niet uit.

Je zag die mores, die je niet mag verbreken, mooi met Trump bv bij bijeenkomsten met de NAVO en hij keihard de politieke top van NAVO /EU landen te kakken zette over het zich uitleveren aan Poetin. Het was woord voor woord waar, maar je schijnt het niet te mogen zeggen.

In parlementen kan dat wel en dat werd benoemd. Kaag was dat directe en gepaarde niet gewend en krijgt ze daar forse verbale aanvallen te verwerken van zeker PVV en SP, ook JA21, BBB, maar tijdens coalitie-onderhandelingen ook van bv CDA en PVDA. Zo gaat dat en is mevrouw woon niet gewend.