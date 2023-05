realest of the real

Ron DeStantis, de beste Trump VP die we nooit gehad hebben. Maar we krijgen er een hoop voor terug, namelijk met áfstand de meest waanzinnige Republican Primaries OOIT. Want de Veldmaarschalk en Generaal van de MAGA Offence Forces kiezen allebei de aanval in de strijd om het god-keizerschap van de Rode Vulkaan voor Blue Collar Americans. En voor het allereerst is AI nu voor elke idioot beschikbaar in het polemische pallet. In 2028 is het mogelijk alweer dood gereguleerd, dus 2024 is misschien wel het eerste en laatste Wilde Westen voor AI-campagne-snuisterijen, zoals de bovenstaande stem-imitaties.

We hebben overigens geen idee hoe de heren beleidstechnisch van elkaar verschillen, maar gelukkig gaat politiek niet om beleid maar om theater. Onversneden, ongezien en ongelofelijk veel zin in in 2024. DeSantis campagne-aftrap op Twitter was overigens een aandoenlijke bende.

Trumps reactie op DeSantis' Twitter-aftrap

Dit wordt leukste Republikeinse primary OOIT

Trump komt terug op Twitter. Zo'n campagne-instrument kun je niet laten liggen

Meatball Rons campagne-aftrap

Nog altijd de gedroomde eerste tweet

Deze low tier ongein