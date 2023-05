Het is overduidelijk dat niemand, behalve Mark Rutte en Sigrid Kaag, geloof hechtte aan de beloofde ‘versnelling’ van het stikstofdossier die ons eind maart werd voorgespiegeld. Mooi bewijs daarvan zijn de gebeurtenissen op landgoed Ockenburgh afgelopen week. Na een dag en een nacht onderhandelen werd duidelijk dat er voorlopig nog geen Landbouwakkoord ligt. De kwestie wordt ergens volgende maand vervolgd.

In de tussentijd schreef minister van Landbouw Piet Adema (CU) aan de Tweede Kamer dat er inmiddels cijfers op tafel liggen die bekeken kunnen worden door de universiteit van Wageningen, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Louis Bolk (WIE?) Instituut. Geen versnelling maar vertraging dus.

De boeren en onderhandelaar LTO in het bijzonder hebben de wind voorlopig mee. Reden waarom voorman Sjaak van der Tak (CDA) geharnaste tweets als deze kan sturen. De inzet is duidelijk: hij wil het onderste uit de kan. De Rotterdammer weet dat de tijd in zijn voordeel werkt. “Like I told you so many times before/ You're gonna come back, baby”, zong een beatnikbandje een kleine 60 jaar geleden al.

Ook Wopke Hoekstra weet Vadertje Tijd aan zijn zijde; de christen-democraten gaan zoals beloofd het regeerakkoord qua stikstofdoelstelling van 2030 pas openbreken als de nieuwe provinciebesturen rond zijn én er een landbouwakkoord ligt. Dat betekent dat CDA en LTO het kabinet voorlopig in de houdgreep hebben: wanneer de regering de boeren niet tegemoet komt, kan Hoekstra alsnog de stekker uit het kabinet trekken. Een aangename positie omdat in dit geval het wie-breekt-betaalt-adagium niet opgaat. Boeren, burgers en bouwers zijn inmiddels wel klaar met de stikstofklem die het land in zijn greep heeft. Degene die daar een einde aan maakt, zal ongetwijfeld kunnen rekenen op de gunst van de kiezer.

Wie ook met zijn ruggetje op de mat ligt is Mark Rutte. De nonchalante Ik-was-toevallig-toch-in-de-buurt-houding en ondergescheten oude Saab (gunst, een CD- speler!) konden niet verhullen dat de magie van de minister-president nog verder is afgebladderd. Wanneer de premier 's nachts wordt ingevlogen is het Chefsache. Dan moet je wel met wat meer thuiskomen dan het uitstel dat nu bereikt is. Het enige waar Rutte die nacht in is geslaagd is voorkomen dat het overleg over het Landbouwakkoord voortijdig is geklapt en daarmee zijn kabinet. En toen moest hij weg want met Sigrid Kaag naar de Bilderbergconferentie in Lissabon.

Een bedroevend beeld dat - net als die schaal gefrituurde avocado - blijft plakken.