GeenStijl Café Mega Mix 160 Playlist:

1. Soundgarden - Slaves And Bulldozers(1991) - @GU

2. The Chemical Brothers - One Too Many Mornings (1995) -@Robert Haynes

3. Pastel Ghost - Silhouette (2013) - @Hevvlan Demuru

4. Snow Patrol - Chasing Cars (2006) - @MickeyGouda

5. The Bintangs - Riding On The L&N (1969) - @Torquemada

6. Keane - Sovereign Light Café (2013) - @Zalwelweer

7. Icehouse - Hey Little Girl (1982) - @Montgomery Burns

8. Freddy Fender - Wasted Days & Wasted Nights (1959) - @pegaje

9. The Alan Parsons Project - Psychobabble (1982) - @Met_baard

10. Rogier van Otterloo - Help De Dokter Verzuipt (1974) - @CLoVis

11. Dj Paul Elstak - Rainbow In The Sky (1995) - @R. Skickr

12. Helloween - Forever And One (1996) - @At_Dawn_They_Sleep

13. Soundgarden - Black Hole Sun (1994) - @wilderst

14. Smashing Pumpkins - We Only Come Out At Night (1995) - @chicago river

15. Alan Vega - Saturn Drive (1983) - @entredeuxverres

16. Foreigner - That Was Yesterday (1985) - @Roos

17. Yes - Cut From The Stars (2023) - @Mosterd

18. Smashing Pumpkins - Soma (1993) - @neonreclame

19. Nightcrawlers - Push The Feeling On (1992) - @Phantomas

20. Kansas - Dust in the Wind (1977) - @Wattman

Bonustrack: Billy Joel - Piano Man (1973) - @Bad - Casey