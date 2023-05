Ongetwijfeld. Die zijn nu programma's aan het voorbereiden om ons nog meer schuldgevoel aan te wrijven als we nog het lef vertonen om naar buiten te komen als de zon schijnt. We mogen er niet meer van genieten, van die zon, we moeten en zullen er last van hebben., en we dienen ons vooral schuldig te voelen als we die aangename prikkeling op de huid ervaren. Dat moet pijn gaan doen.

En als ze daar in geslaagd zijn, als volleerde priesters, dan zullen ze onder hun stenen vandaan kruipen om ons hun heilzame middelen aan te bieden, hun toverdrankjes en hunstinkende zalfjes om dat schuldgevoel weg te nemen. Dan zullen we als vliegen gevangen zijn in het web dat ze gesponnen hebben, dat kleverige web van geboden, verboden en aflaten.

De klimaatpsychologen zijn de nieuwe priesters, de nieuwe parasieten, de nieuwe bloedzuigers die hun kansen schoon zien om de plaats in te nemen van de predikers die met de Bijbel zwaaiden en zich verrijkten aan het verkopen van het Woord God's, de één op nog een goedkopere, nog plattere manier dan de ander.