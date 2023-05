Ja, we liggen eruit. Schuld van Cornald Maas. Maar die kabelsjouwer in Liverpool is een betbetachterachterkleinzoon van een Zeeuwse visser die eind 17de eeuw met z'n hoogaars Mia Dion strandde op de Mersey, dus we doen eigenlijk nog mee. Bovendien gaat Duinpan Lourens You'll never walk alone van Lee Towers zingen, als eerbetoon voor de 0-8 overwinning van Go Ahead Eagles morgen. En zuchtmeisje Stien den Hollander (S10) komt namens Nederland de douzepuntjes uitdelen. Kortom: het is een perfecte Nederlandse Avond! Gewoon chips, nootjes en bier pakken & even doorzetten. PLEZIER