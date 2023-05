En dan gaan we nu naar Londen voor het belangrijkste voetbaltoernooi voor normale clubteams, als we de Verenigde Arabische Emiratenleague en de Mickey Mouse Europa Liga even vergeten dan. Met nog in de competitie: de huidige nummer 8 van Italië, de nummer 5 van Zwitserland, de nummer 15 van Engeland en de nummer 4 van Nederland. Die laatste twee spelen nu tegen elkaar: West Ham United tegen AZ, dat eigenlijk Alkmaar Zaanstreek heet. Iedereen doet maar of West Ham United (shit football, top firm) zo'n zware tegenstander is, maar dat is het natuurlijk niet, het is een soort Fortuna Sittard met veel bellenblaas en heel veel geld. Derhalve wordt het gewoon 0-1 voor AZ, doelpunt Pavlidis, en dan staan jullie (wij niet) op 8 juni allemaal op de Kaasmarkt om de eindzege in de Conference League te vieren. Retteketet AZ die bal moet in het net! LIVESTREAM NA DE KLIK.