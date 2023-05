Plottwist die alles/niks/een beetje verandert, naar gelang uw mening over jongeren/acceptatie van afwijkende voorkeuren/seksuele intimidatie/massatoerisme/openbaar dronkenschap/de matige service in het hoofdstedelijke openbaar vervoer, over het filmpje uit de Bijlmer dat wij inmiddels zo goed kennen: Het Parool weet meer. "Tenminste drie verdachten hebben verklaard dat, voorafgaand aan de mishandeling, ‘een blanke man’ een jongen die op dat moment net 16 jaar oud was ongevraagd op zijn mond zoende. In meerdere verklaringen wordt geopperd dat het latere slachtoffer mogelijk onder invloed was van alcohol of drugs. ‘Hij leek dronken want hij deed heel gek’, aldus een verklaring. De man zou ook kushandjes (lekker relevant, GS) hebben toegeworpen." Het slachtoffer zou volgens een getuige rond de 40 zijn, matig Engels en 'mogelijk Italiaans' spreken. Hij wilde niet dat er politie werd bijgehaald en zou meteen de trein naar Schiphol zijn ingestapt. Weten we ook meteen waarom Slachtofferhulp en de politie hem nog steeds niet gevonden hebben. Samenvatting van de advocaat van de 16-jarige jongen die op de mond zou zijn gezoend en zelf aangifte heeft gedaan wegens aanranding: "Mijn cliënt beseft nu dat hij anders had moeten reageren". Is wel zo.