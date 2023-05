Iedere ochtend worden wij wakker en schijnt de zon dankzij Europa. Daarna nemen wij, met dank aan Europa, er komt water uit de kraan door Europa en wij genieten van onze vrijheid (door Europa) en vrede (ook door Europa). We willen maar zeggen: als we Europa niet hadden, dan hadden we niks. En vandaag is het dus Europadag! En toen stonden er opeens twee echte Europeanen met de Europese vlag te zwaaien in de Tweede Kamer. Europeaan in hart en nieren Tom Staal maakte er EEN FILMPJE van.