Ik ben geen fan van Volt en Laurens Dassen, ik ben nog minder een fan van Sjoerdsma, maar kom op hee, dit is weer een storm in een glas water, een affairetje van lik-mijn-reet, net zoals die tweet vorige week van Caroline over het bezoek van Zelensky. Er is op zich iets voor te zeggen om ook de EU vlag in het parlement te hangen, zoals destijds GL heeft geopperd (waar ik ook al geen fan van ben trouwens).

Maar goed, formeel zal Bergkamp wel gelijk hebben wanneer ze zegt dat een vlag alleen in de TK mag worden vertoond als een meerderheid daar voor is, of zoiets zei ze toch?

Aan de andere kant, sinds ongeveer een jaar - of alweer langer? - kennen wij hier in Nederland het fenomeen van de omgekeerde vlaggen bij wijze van protest (Blauw, wit, rood, Nederland in Nood). Ik had daar ca een jaar geleden een discussie over met een goede vriend die zich daar enorm aan stoorde. Ik zei dat ik het een vrij onschuldige, want geweldloze manier van protest vond; ook wordt er niemand gehinderd, is er geen sprake van vandalisme, etc.

Maar die irritatie over die omgekeerde vlaggen is vrij algemeen in linksistische kringen, merkte ik. Opeens wordt onze nationale driekleur door het slijk gehaald, etc. Terwijl, toen ca 6 jaar geleden, op voorstel van Wilders (en Vd Staaij) de Nederlandse vlag in de TK kwam, het een mal Madurodam vlaggetje werd, zo'n kaasprikkertje, want er mocht natuurlijk vooral niet de suggestie gewekt worden dat 'Den Haag' 'nationalistisch' was; dat gaat al snel de kant van nationaal-socialistisch op.

Maar nu die omgekeerde vlaggen vooral door 'rechtse' groeperingen worden opgehangen, zijn de linksisten verontwaardigd. Ik vind dat hypocriet.