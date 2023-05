Wij zijn natuurlijk het braafste jochie uit de klas. De teacher's pet. Zodra er een twee jaar oude boete van de autostrade op de mat valt tikken we meteen af. En weet u wie dat niet doet? Eigenlijk iedereen, behalve Nederlanders. Roemenen, Fransen, Ieren, Grieken, Spanjaarden. Al die schraalhanzen die ónze boetes niet betalen. En gelijk hebben ze. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen: "Wat ook meespeelt is dat men de pakkans in Nederland minder groot acht en daar kan ik ze – ondanks deze cijfers – geen ongelijk in geven." Tot slot nog een leuk cijfertje: in 2022 deelde Nederland 8.513.042 verkeersprenten uit, oftewel gemiddeld 22.337 per dag. Denk daar maar eens over na als de boetes hoger worden OMDAT ER TE WEINIG BONNEN WORDEN UITGEDEELD.

Sander Schimmelpenninck krijgt bon