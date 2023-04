Normaal gaat het in de politiek altijd zo: er is wel een probleem, maar er is geen oplossing. Dan kun je doen alsof er geen probleem is, of je verzint een oplossing die geen oplossing is, maar wel een hoop mensen aan het werk houdt. Maar soms is er een probleem, dat je heel erg makkelijk kunt oplossen. Bijvoorbeeld nu: u houdt zich natuurlijk keurig aan de snelheidsregels (omdat u in de file staat). Dat is misschien wel goed voor de verkeersveiligheid, maar een enorm probleem voor onze staatskas, die het al niet makkelijk heeft. En de oplossing is even doeltreffend als simpel als eenvoudig als voor de hand liggend: DE BOETES GAAN MET TIEN PROCENT OMHOOG. "Boetes voor snelheidsovertredingen gaan met 10 procent omhoog. Dat gebeurt omdat er een gat op de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid is ontstaan door onderhoud aan flitspalen en trajectcontroles." Toet toet! Vroem vroem!

