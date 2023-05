Nee, dat is echt wat anders. Een cordon sanitaire is een venijnig anti-democratische beweging om talloze kiezers buitenspel te zetten. Los van wat dan ook willen partijen dan niet met andere partijen regeren. In Nederland zijn de groene khmer en 66 de vertegenwoordigers van de onverdraagzamen.

Wat nu in de provincies gebeurd is dat partijen die zich wel volwassen gedragen, naar overeenkomsten kunnen kijken in plaats van verschillen. Partijen die dat absoluut niet kunnen, de khmer en 66, kunnen daarom niet aanhaken.

Dit constructieve en democratisch handelen hebben we te danken aan Caroline van de Plas en haar BBB. Een ongekende monsteroverwinning, maar nooit heeft zij zich triomfantelijk opgesteld, wel blij maar dat mag. Ze heeft CDA geen vuile sneren na gegeven, ze heeft gelijk een hand uitgestoken. Bruggen bouwen noemen holle snoevers-partijen als de khmer en 66 dat, alleen zij doen dat nooit. BBB brengt het gelijk in de praktijk. Dat heet je verantwoordelijkheid nemen en is het tegengestelde van een cordon sanitaire.