PostNL is al een jaar of wat keihard aan het werk om haar klanten en personeel weg te jagen. Ben zelf postbode geweest bij dit bedrijf (van 2002 tot 2013) en reeds in 2003 kwam men al met het nieuwe "Masterplan Distributie" om de werkgelegenheid te kunnen garanderen en in te spelen op de dalende volumes. Daar is jarenlang niets mee gedaan, input van het personeel werd volkomen genegeerd, de hoge heren die zelf nog nooit een stuk hadden besteld of een kast hadden "ingegooid' wisten het allemaal veel beter. Toen was het plots 2010/2011 en ontdekte men dat men al jaren achter de feiten aan liep en moesten er in zeer korte tijd draconische veranderingen plaatsvinden welke mede verantwoordelijk zijn voor de puinhoop wat het nu is geworden. Men heeft zelf dit bedrijf naar de kloten geholpen, ik heb dan ook geen medelijden met de hoge heren wel met de mensen op straat en in de sorteercentra.