Ik blijf het vreemd vinden... We worden van het ene op het andere moment een energietransitie ingerommeld, terwijl de infrastructuur daar niet toereikend voor is en waarvoor de gemiddelde Nederlander schulden aan moet gaan, om hier aan te kunnen voldoen. Dit alles opgelegd door onze overheid.

Diezelfde overheid is ook aan het bepalen, dat de fictieve overwaarde op je huis belast gaat worden in box 3. Je moet dus geld gaan betalen over de fictieve waarde van een huis, die je pas echt weet, als dat huis ook daadwerkelijk verkocht wordt (is die overwaarde dan kleiner, krijg je dan ook de teveel betaalde belasting terug?).

En dan nog die verplichte warmtepomp vanaf 2026. In mijn jaren 30 woning hangt mijn cv in een ruimte die aan weerszijden van de ketel zo'n 5 cm speling heeft van de muur. Zo'n buitenunit kan nog wel op mijn dak, maar waar laat ik de binnenzooi? Moet ik dan mijn halve huis afbreken (verplaatsing van de ketel betekent omleggen van leidingen en elektra)? En moet ik dan schaarse woonruimte opofferen om in de klimaatwaanzin mee te gaan?

Gelukkig is mijn huidige ketel net een jaar oud...