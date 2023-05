: Woon dan ook in de beste buurt van Den Bosch. ‘T was eerlijk gezegd al even geleden dat het hier behoorlijk uit de hand liep, op een poging kidnapping vanochtend na dan. Heb voor de rest een vredige dag gehad, niet iedere buurt in Nederland is zoals deze natuurlijk, je moet wel je best doen om niet mee te gaan in de acceptatie van verloedering. Vandaag een brief bezorgd die 78 jaar geleden verzonden is bij nabestaanden maar nooit aangekomen was. Had em al 22 jaar in bezit, gevonden op zolder van mijn studentenhuis. Eindelijk de familie achterhaald en was een emotioneel gebeuren. Keuzes zat in het leven.