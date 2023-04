Even voorstellen: dit is Petor. Bekend van af en toe wat schrijven over games op de GeenStijl en het wekelijks inspreken van onze podcast het GeenStijl WeekMenu, voorheen dagelijks onder de naam de GeenStijl Daghap, op uw podcast-app. Vorige week op het menu: de 'True Price' van een kopje koffie bij Albert Heijn. U raadt het al want het staat in de kop van dit topic: Petor is geen fan. Van Albert Heijn niet. En van de True Price al helemaal niet. Voor iedereen die ook geen fan is van Albert Heijn, maar wel van Chinezen, is deze video ook te vinden op ons TikTok-kanaal!