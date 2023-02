We moeten het echt even hebben over Hogwarts Legacy, een nieuwe videogame die zich afspeelt in de wereld van Harry Potter. Over de game kunnen we kort zijn, het blijkt een zeer charmante RPG met een geweldig gevechtssysteem, waar je al snel tientallen uren kunt verdwalen in en om het terrein van het magische kasteel Zweinstein (8,5/10), maar er is nogal wat controverse omtrent de titel. Het is inmiddels bekend dat veel fans van Harry Potter het moeilijk vinden om fan te zijn van Harry Potter, omdat schrijfster J.K. Rowling heeft gezegd dat vrouwen menstrueren. Ja, wij schrokken er ook van.

De rest is geschiedenis, online scheldkanonnades, doodsbedreigingen en deugende Potter-fans die gingen oproepen tot een boycot van alles van de hand van J.K. Rowling. Ook Hogwarts Legacy moest gecanceld worden.

Maar lieve penishebbers (v) en baarmoederdragers (m), wat zijn jullie nu aan het doen? Zijn jullie stiekem toch Hogwarts Legacy aan het spelen? Morele vaandeldragers des deugdelijkheid, wat is er in godsnaam aan de hand? Zijn jullie soms vergeten dat de schrijfster (v) die gekke wetenschap genaamd biologie aanhangt? Maar het kan nog veel erger! Want weten jullie dan niet dat er binnen de wereld van Harry Potter (m) een discriminerend onderscheid wordt gemaakt tussen mensen mét magie en mensen zonder magie. Maar het kan nóg erger! Als je zelf wel magie kunt gebruiken, maar je beide ouders kunnen dat niet, dan word je een mudblood genoemd. Hoe racistisch wil je het hebben, om nog maar te zwijgen over de kobolden binnen die wereld. Gierige bankiers met hele grote neuzen? Kom op Harry Potter-fans!

Al die deugers zitten nu massaal Hogwarts Legacy te spelen, want de game is inmiddels het op één na meest gespeelde singleplayer-spel op pc-platform Steam. Een kleine tip van onze kant, op alle platforms kun je gewoon de optie “offline weergeven” gebruiken, dan kun je in alle anonimiteit spelen en toch lekker principieel blijven. Want deugen is leuk, maar Harry Potter is leuker!