Sommige mannen denken dat ze gelukkiger zijn in een vrouwenlichaam, mijn zegen hebben ze. Deze transgenders doen er alle voor om vrouw te worden. Ondertussen mogen vrouwen geen vrouw meer genoemd worden maar people who menstruate. Dus als de transgender dan "eindelijk" vrouw is, dan is het jammer voor ze want de echte vrouwen zijn people who menstruate.

Blijft de vraag of vrouwen waarvan de baarmoeder is verwijderd of die in de overgang geweest zijn nog wel vrouwen zijn. Ik controleer het regelmatig bij mijn echtgenote, maar ja, ze is nog vrouw maar geen people who menstruate.