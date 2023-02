Hoeveel censuristen zouden een of meer boeken van Lammers gelezen hebben?

Die Monique Smit komt sowieso niet verder dan de folders in de brievenbus, gok ik.

En hoeveel mensen hebben dat boek gelezen, waar de rel om draait?

Dat soort censuur-fetisjisten praat elkaar altijd na, zie "de Duivelsverzen". De mensen met de grootste bek weten niet waar ze over praten.

Plus, als we al een boek zouden willen verbieden vanwege een gedachtendelict, dan moet je dat boek met het gedachtendelict verbieden. Niet een totaal ander gedicht 7 jaar later.

En over gedachtendelicten in door-aanklagers-niet-gelezen boeken gesproken. Officieel is een "gedachtendelict" geen strafbaar feit. Niet thuis, niet op straat, niet in het parlement, niet in de slaapkamer en ook niet in boeken. Het is tragisch dat er afgelopen decennia een cultuur van afgedwongen censuur is ontstaan om islamcritici en rechtse politici monddood te maken. Dat christengekkies en complotdombo's daar nu ook aan mee doen is geen goede ontwikkeling.

Schrijvers mogen spannende, deprimerende of inspirerende avonturen schrijven vol geweld, moord en vergelding. Schrijven over moorden is iets anders dan tot moord oproepen; zelfs als de hoofdpersoon een massamoordenaar is. Voor seksuele fantasiën geldt hetzelfde. En dan maakt het ook nogal verschil of de schrijver een pedoseksuele relatie beschrijft of verheerlijkt. Maar zelfs een discutabele fantasie (!) moeten we niet willen verbieden. Dan raken we een hoop boeken, films, cartoons en muziek kwijt; en daarmee een hoop vrijheden.

En een hoop leuke grappen. www.youtube.com/watch?v=YLoZcshgWo4