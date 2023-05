Dan zou ik wel opschieten. De vraag is namelijk of Polen, Kroatië en Hongarije straks wel op tientallen miljoenen West Europeanen zitten te wachten.

Wij doen dit onszelf aan. Nederlanders, Belgen, Fransen, Engelsen, Duitsers, Zweden; allemaal stemmen we al decennialang op partijen die dit geweld niet alleen gedogen, maar zelfs bejubelen en subsidiëren. We stemmen op partijen die de import van vijandige religies nu zelfs versnellen. We subsidiëren organisaties die miljarden uitgeven om zelfs gewelddadige veelplegers en (oorlogs-) misdadigers hier te houden.

En we blijven erop stemmen. We blijven een andere kant op kijken als critici van dit beleid als nazi's worden weggezet, ontslagen, aangeklaagd, geïntimideerd en fysiek belaagd.

We zien hele wijken en steden verloederen, op zwarte scholen is het bestaan van homo's en joden onbespreekbaar. We weten het maar we doen niks. Een leraar wordt onthoofd, onkuise meisjes levend verbrand; dus we zetten miljarden in om "islamofobie" bestrijden. We kijken weg van reeksen bloedige aanslagen op treinen en (kinder-) concerten en we zingen; "don't look back in anger".

Alleen tegen ongevaarlijke "vijanden" zoals de politie, joden, christenen, blanken en belastingbetalers durven we ons openlijk uit te spreken. Onze werkelijke vijanden proberen we met gratis geld te lijmen; totdat dat geld op is natuurlijk.

Zo makkelijk zijn landen nog nooit veroverd.

Oost Europa zal ons niet als aanwinst zien.