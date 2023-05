Wij zijn heel erg voor de Ouderenpartij want we worden allemaal oud en KIJK NOU TOCH eens wat een staatsvrouw Martine Baay (wie, red.) van 50PLUS is. Die was dus wél aanwezig bij het bezoek van Zelensky (of Zelenski, of, Selensky, kennelijk) aan het hondslelijke tijdelijke Tweede Kamergebouw. Het bewijs levert 50PLUS door middel van een foto die is bewerkt met zogeheten cirkels, en wel twee: eentje om Zelensky, de president van Oekraïne, en eentje om Martine Baay, senator van 50PLUS, grande dame van de Eerste Kamer, visionair, flaneur, levensgenieter. "Haar collega-Senator Martin van Rooijen was wegens vakantie niet aanwezig."