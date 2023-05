Denkt u alles gehad te hebben, probeert die onsympathieke conehead van de FIFA zich plots te identificeren als de grootste feminist. De geflipte Godfather van de voetbalmaffia is zo betrokken bij gendergelijkheid en in zijn geval de promotie van het vrouwenvoetbal dat hij eist dat u daar de portemonnee voor trekt. Nou ja, niet u persoonlijk, maar wel de publieke omroepen die dankzij uw belastinggeld bestaan. FIFA's corrupte zakken lopen lang niet zo vol met uitzendgelden voor het aanstaande vrouwen-WK als verwacht en dat is allemaal de schuld van de masochistische zenders die vrouwen de marge in Tom Egbersen. Het kan meespelen dat vrouwenvoetbal nog minder populair is dan de realityserie van Ruud de Wild en het komende WK in Australië en Kiwiland plaatsvindt waardoor de wedstrijden worden gespeeld als u slaapt, maar daar wil gekke Gianni niets van weten. Volgens hem hebben publieke omroepen een plicht om hem meer miljoenen te geven voor het uitzenden van vrouwenvoetbal en als zijn bankrekening niet heel snel gespekt wordt met meer van uw belastinggeld overweegt hij het kampioenschap helemaal niet uit te zenden in de laag biedende landen. Nog minder publiciteit en nog meer mannen die geld proberen te verdienen: dat is precies wat het vrouwenvoetbal nodig had. Wat een mafkees. Met zo'n verdediging gaat dat WK natuurlijk nooit scoren.