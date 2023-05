"Many citizens have grown tired of democracy and the system is certainly imensly flawed. But one way to improve upon it would be to move away from opinion based policies, and instead towards fact-based policies."

Hoe griezelig. De democratie afschaffen, dat is wat hier staat, en inruilen voor een enge technocratie of zo. Mensen met een mening, dat is alleen maar lastig, dus haal de macht bij die mensen weg en ga als een roedel klerken Europa met de liniaal en het vergrootglas, de camera, de microfoon en de chip besturen. Meten is weten. Big Brother is watching you.