Iedereen altijd maar zeuren over die voetbalhooligans, maar we zouden het eens moeten hebben over de Hunkemöller Hooligans. Het liep namelijk weer he-le-maal uit de hand bij de uitverkoop van het lingeriemerk. Meppen, slaan, knokken, kopschoppen, troep op de grond pleuren, de tent afbreken. Hunkemöller is geschokt. Nederland is er nu wel klaar mee. We eisen maatregelen van de KNLB - de Koninklijke Nederlandse Lingerie Bond. Immers, 99% van de Hunkemöller-bezoekers is goedwillend. Die 1% hooligans verpest het lingeriekopen voor de rest en moet stevig worden aangepakt. Voorstel:

- Oprichting Auditteam Hunkemöller & Veiligheid o.l.v. Pieter van Vollenhoven

- Blablabla voortdurend overleg tussen 'de Driehoek'

- Persoonsgebonden ClubCard voor alle Hunkemöller Hooligans

- Per ClubCard slechts 1 entreebewijs p.p.

- Aanvangstijd 12.30 uur op zondagmiddag

- Mensen die Hunkemöller-sale bezoeken behandelen als criminelen / honden

- Mensen die van buiten Rotterdam komen verplicht met de auto- of buscombi

- Max 1 flesje chardonnay p.p. in de buscombi

- Autocombi met omwisselbiljet, melden op onmogelijke tijd op parkeerplaats 20 kilometer verderop

- 9-persoonsbusjes verplicht aanmelden bij Hunkemöller Veiligheidszaken

- Vanuit buscombi worden de vrouwen door huftersluis Ahoy binnengeleid

- Verbod voor of na de Hunkemöller-beurs een café in Rotterdam te bezoeken (meteen weer oprotten naar eigen stad)

- Er wordt geen chardonnay geschonken in Ahoy

- Wc's in Ahoy sluiten uit angst voor slopen (pis maar in je broek)

- Stevig fouilleren bij entree Ahoy

- Verbod op gezichtsbedekkende kleding

- Zwaaivlaggen en sfeerdoeken (met bijv. het gezicht van Doutzen Kroes) niet toegestaan

- Overal camera's ophangen, iedereen filmen en vastleggen

- Netten, hekken, kooien. Zichtlijnen op rekken lingerie zo slecht mogelijk maken

- Bloedchagrijnige stewards inhuren

- Veel opgefokte politie met dito honden laten rondlopen

- Na afloop van de Hunkemöller-sale bezoeksters nog 1,5 uur vasthouden in Ahoy

- Gebiedsverbod, meldplicht en Ahoy-verbod voor raddraaisters

Bij het voetballen werkt dit ook zo goed! Derhalve: wanneer maatregelen?